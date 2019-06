Olimpia, esplode la grana Burns positivo al doping: rischia grosso

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Non bastava l'eliminazione choc in semifinale scudetto per mano di Sassari, ieri altra tegola per l'Olimpia. Al termine di una stagione decisamente deludente, è arrivata pure l'imbarazzante notizia della positività di Christian Burns. Il 33enne lungo biancorosso, nel giro della Nazionale, ha fallito un test antidoping dello scorso 12 maggio, effettuato nel post match della sfida, disputata al Forum, tra Olimpia-Trieste.

L'ex canturino è risultato positivo a un metabolita di Clostebol (anabolizzante). Come da prassi, il giocatore è stato sospeso in via cautelare, in attesa di sviluppi e accertamenti. Dovesse essere confermata la positività, Burns rischierebbe una pesante squalifica che potrebbe anche compromette il resto della sua carriera. La società Olimpia l'ha immediatamente convocato per avere una versione dei fatti direttamente dalla voce dello stesso Burns. Il tutto mentre il club è alla ricerca dell'erede del presidente Proli. Sarebbe ormai una corsa a due. In gioco Gherardini, visto anche in Nba a Toronto e Oklahoma City, e Coldebella, quest'ultimo reduce da una positiva esperienza all'Unics Kazan (che gli avrebbe anche già rinnovato il contratto per la prossima stagione). Nel giro di qualche giorno, Milano dovrebbe annunciare il nome del nuovo presidente.

Intanto, a livello di giocatori, con Jerrells destinato a lasciare Milano, attenzione al nome di Wanamaker. Reduce da una non eccelsa esperienza ai Boston Celtics, l'ex Fenerbahce potrebbe diventare l'uomo giusto da affiancare a James.

Giocatore dotato di un talento smisurato, Wanamaker ha già lavorato con Gherardini, proprio quando militava tra le fila del Fenerbahce (stagione 2017/18). Attenzione, sul fronte italiani, al nome di Ariel Filloy. La sua permanenza ad Avellino pare difficile. A 32 anni potrebbe avere la concreta e prestigiosa chance di giocare a Milano, soprattutto se Della Valle dovesse fare le valigie (l'ex reggino sarebbe nel mirino dell'Alba Berlino).

