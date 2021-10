Olimpia, esordio perfetto con il Cska Mosca

Nel giorno del suo 62esimo compleanno, coach Messina si regala l'esordio perfetto nell'Eurolega 2021/22. Al termine di una gara appassionante, i biancorossi si impongono sulla corazzata CSKA Mosca per 84-74.

Ottima prova caratteriale dell'AX, trascinate in attacco dal solito Shields (17 punti) e, difensivamente, dal duo Hines-Melli (28 punti in due). Sorprendente l'impatto dell'ex Virtus Bologna Ricci. I russi pagano l'infortunio occorso a Milutinov nei primi minuti di gioco e qualche scelta offensiva discutibile. La rinnovata Olimpia parte forte con il duo Datome-Melli. Il CSKA perde Milutinov per infortunio ma macina punti (29-21 al 10'). Rodriguez si scuote e l'AX rientra. Tanto agonismo in campo, all'intervallo, russi avanti di un punto (45-44).

Alla ripresa, la difesa biancorossa si fa più efficace. La squadra di Itoudis deve faticare enormemente per andare a segno. Con Ricci in campo, Milano sale a +9. Gli ospiti provano, in ogni modo, a rientrare ma la difesa biancorosso non concede nulla. Esordio da sogno per l'AX in Eurolega che diverte e si diverte con il suo pubblico. Domenica si torna in campo per la seconda giornata di Serie A. Al Forum arriva Trento.

(F.Pon.)



