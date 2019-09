Olimpia, esordio casalingo da dimenticare: ko 65-73 con Brescia

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Clamoroso al Forum. Alla seconda uscita stagionale, la corazzata Olimpia targata Messina cade al cospetto della coriacea Brescia (65-73 il finale).

Gara complicata per i biancorossi, traditi dal tiro dalla lunga distanza (2/21 da tre) e da Rodriguez, autore di una prestazione decisamente incolore (3/14 dal campo). Si salva solo Tarczewski (14 punti). Buon inizio degli ospiti (8-19). Le percentuali al tiro dei biancorossi sono pessime.

Nei primi 10', solo 10 punti per i padroni di casa. Ci pensa Mack a ricucire lo strappo. Milano si accende e per la Leonessa sono guai. All'intervallo, perfetta parità (31-31). Alla ripresa, l'Olimpia aumenta l'intensità difensiva. Tarczewski diventa un fattore su entrambi i lati. La Leonessa non si disunisce e, con carattere, resta comunque a contatto (48-48). L'AX va in tilt in attacco. Brescia scappa a +6 a 10' dalla fine. Roll si prende l'Olimpia sulle spalle ma l'ex Moss la colpisce al cuore con una tripla che fa male.

Rodriguez continua a litigare col canestro e la Leonessa festeggia una vittoria di grande prestigio. Non il modo migliore per prepararsi all'esordio in Eurolega (giovedì, sul campo del Bayern Monaco). Nel post match la notizia del tesseramento dell'argentino Scola (39 anni), nell'ultima stagione in Cina.

riproduzione riservata ®

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA