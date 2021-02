Olimpia, è un'amara San Pietroburgo Ko 79-70: sfuma il 2° posto in solitaria

Fabrizio Ponciroli

Occasione sprecata. L'Olimpia inciampa a San Pietroburgo. Indigesta sconfitta contro lo Zenit (79-70 il finale) nel recupero del quinto turno di Eurolega. I biancorossi falliscono così la ghiotta possibilità di staccarsi dal Cska Mosca e volare al secondo posto, in solitaria, in classifica (16-9 il record attuale dell'AX). Milano paga un attacco poco fluido e tante disattenzioni difensive. Protagonista assoluto l'ex biancorosso Gudaitis, uomo in più dei russi. Non basta un super Punter (16 punti, tutti nella ripresa) e un solido Shields (15 punti). Ben 10 le palle perse in casa milanese, troppo per sperare di vincere in casa dello Zenit (presenti 3070 spettatori). Non ci sono Brooks e LeDay (infortunati).

L'ex Gudaitis è un fattore. Lo Zenit mette alle corde l'Ax che, stranamente, in attacco è poco precisa. La presenza di pubblico sembra intimorire i biancorossi. Zenit dominante a rimbalzo ma, con la difesa, Milano resta in scia (anche grazie alle invenzioni del Chacho, il più in palla tra i milanesi). All'intervallo, Milano è sotto, sorprendentemente, solo di due lunghezze (40-38). In avvio di ripresa, l'Olimpia inizia a difendere in maniera aggressiva. Punter e Shields, in attacco, svegliano la squadra di Messina. Lo Zenit non alza bandiera bianca. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Squadre a braccetto poi Gudaitis torna a fare la differenza in attacco. Punter prova a ricucire lo strappo ma la mano dello Zenit non trema dalla lunetta. La tripla di Pangos (16 punti, MVP del match) manda definitivamente al tappeto la squadra di Messina che mastica amaro.

Dopodomani altro impegno europeo per l'Olimpia che, al Forum, ospiterà il Khimki. Obbligatorio il pronto riscatto per dimenticare la nefasta trasferta a San Pietroburgo.

