Olimpia, è scoppiata la James-mania

Martedì 11 Settembre 2018

Fabrizio PonciroliMILANO - Tutti pazzi per l'Olimpia. Cresce, di giorno in giorno, l'euforia per la nuova Milano targata Mike James. A oggi, sono già oltre 3.000 gli abbonamenti i per la nuova stagione. Calcolando che, al termine della campagna abbonamenti, manca ancora quasi un mese, è evidente che saranno davvero in tanti a seguire, al Forum, le imprese della compagine di Pianigiani.Intanto, dopo aver vinto, brillantemente, il Trofeo Lovari di Lucca (90-72, in finale, su Venezia con 31 punti di uno scatenato James), la squadra si prepara ad un nuovo appuntamento. Nel weekend è in programma il Trofeo di Cagliari. I biancorossi scenderanno in campo, sabato, contro Sassari (nell'altra semifinale, la sfida Fenerbahce-Limoges). Le finali si giocheranno domenica. Mancheranno ben sette nazionali (anche Della Valle e Brooks, attualmente in Nazionale). Assente pure Jerrells che, dopo aver risolto il problema alla pianta del piede sinistro, continuerà a lavorare separatamente. Ci sarà, invece, James, il vero uomo immagine della nuova Olimpia. I tifosi biancorossi stravedono per l'ex Panathinaikos. Basta contare le tessere sottoscritte dal giorno del suo acquisto.