Olimpia, è buona la prima

Fabrizio PonciroliMILANO - Buona la prima. L'Olimpia si presenta in serie A di basket con una bella vittoria ai danni di una coriacea Brindisi (103-92 il finale). Impressionante facilità offensiva della squadra dicoach Pianigiani, capace di mettere a referto 31 punti nel decisivo terzo periodo.Notevole l'impatto di James, autore di 20 punti e cinque assist nella sua prima in campionato. Ben sei i giocatori biancorossi in doppia cifra, a conferma della fluidità del gioco dell'AX. Prima del match, grande ovazione per il patron Giorgio Armani al momento dei festeggiamenti per gli otto trofei vinti dal suo ingresso nella società biancorossa. Poi spazio alla sfida. Coach Pianigiani fa riposare Gudaitis e Jerrells (in fase di recupero). Primo quarto con Milano che, pur non inserendo mai le marce alte, tiene sempre la testa avanti nel punteggio ma senza mai staccarsi nel punteggio (25-24).Brindisi è comunque determinata a lottare fino alla fine. Banks e Brown sono un fattore. Gli ospiti scappano anche a +7, prima di un contro parziale dei milanesi. All'intervallo, comunque, è tutto ancora in gioco (48-47 Brindisi). A inizio ripresa, Milano decide di alzare il ritmo. James fa sul serio e l'AX scappa via (71-60). Di colpo, la difesa biancorossa funziona. Brindisi non riesce a rientrare più e alza bandiera bianca.Il pubblico si diverte, anche il patron Armani. Soddisfatto coach Pianigiani: «Una buona partita contro Brindisi dalla faccia tosta. Bene i sei uomini in doppia cifra, meno bene il primo tempo dove dovevamo difendere meglio. Mi piace che i nostri lunghi iniziano a correre».riproduzione riservata ®