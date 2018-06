Olimpia, è allungo scudetto

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Copione rispettato. L'Olimpia, con un'altra superlativa prestazione di squadra, s'aggiudica anche gara2 della finale scudetto, superando Trento (90-80, 2-0 nella serie per i biancorossi). Strepitosa prova offensiva del tandem Goudelock-Jerrells. Il Mini Mamba ne mette a referto 25, due in meno del suo compagno che chiude a 27 (5/8 dalla lunga distanza).Decisivo, nel convulso finale, l'apporto di Gudaitis (11 punti e nove rimbalzi. Tanta qualità nei primi minuti. Micov e Goudelock sono subito un fattore ma Silins è in serata. Equilibrio in campo (14-14). La difesa di Trento è decisamente diversa rispetto a gara1. Dopo i primi 10', gli ospiti sono avanti (29-27). La squadra di Buscaglia tira con percentuali stellari ma Milano risponde colpo su colpo.Grazie ad un devastante Jerrells, Milano mette a segno il primo importante break e vola a +11 in un amen. All'intervallo, 57-47 Milano con 10/16 da tre per la squadra di Pianigiani (21 punti Jerrells).Alla ripresa ancor più adrenalina in campo. Con il solito, indemoniato, Goudelock, l'EA7 scappa a +15. La Dolomiti è alle corde ma, con orgoglio, reagisce (74-66 Milano al 32'). Gomes infila il -5. Gli 11683 spettatori del Forum si fanno sentire. Un fallo antisportivo a Sutton riaccende l'Olimpia. Gudaitis diventa padrona assoluto del campo. L'EA7 scappa nuovamente e, questa volta, è l'allungo decisivo.Adesso la serie si sposta a Trento (domani e lunedì) per i prossimi due atti di una sfida che, al momento, sorride all'Olimpia.riproduzione riservata ®