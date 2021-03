Olimpia, dopo 7 anni ecco il pass per le Final Eight

Fabrizio Ponciroli

Nella gara più delicata dell'intera regular season di Eurolega, l'Olimpia si fa trovare presente. I biancorossi sbancano la Nikolic Arena di Belgrado, imponendosi sulla Stella Rossa per 93-72. Una vittoria fondamentale che regala a Milano, complice la sconfitta del Real Madrid con l'Efes, l'accesso matematico alle Final Eight dopo ben sette anni di attesa. Una risposta a chi iniziava a dubitare delle qualità, soprattutto a livello mentale, dell'AX. Grande prova di squadra. Ottimo l'approccio difensivo e le soluzioni offensive. Sugli scudi un Punter in formato stellare (23 punti). Non tradiscono neanche LeDay e Shields (14 punti a testa). Tra i padroni di casa assenti Colom e Reath. In casa milanese, mancano Evans e Delaney. Avvio spumeggiante dei biancorossi che, nel primo tempo, volano sul +10 (22-12), cavalcando un chirurgico LeDay e una serie di buone giocate a livello difensivo. La Stella Rossa, nonostante non abbia più velleità di play-off, non ci sta e reagisce con determinazione (Loyd fa a fette la difesa biancorossa). All'intervallo, +11 Milano (47-36). Ad inizio ripresa, l'Olimpia inserisce le marce alte. Arriva un parziale pesantissimo a favore dei biancorossi (Punter protagonista assoluto). In un amen, massimo vantaggio per gli ospiti che giocano in maniera molto fluida (+23). La squadra di casa, senza l'apporto del suo focoso pubblico, alza bandiera bianca. Anche la motivazione legata all'onore va a spegnersi. Milano flirta con il +30. L'ultimo periodo è di pura gestione per la squadra di coach Messina. Milano festeggia anche perché, ultimamente, le sfide con la Stella Rossa erano sempre finite malamente (sei gare, sei sconfitte per l'AX). L'ultima amarezza all'andata, con la vittoria dei serbi al Forum (87-79). Insomma, un successo davvero pesante, in tutti i sensi. Domani altro impegno europeo per l'Olimpia di scena sul campo del Panathinaikos. Un appuntamento decisamente meno probante, in virtù della vittoria in quel di Belgrado. Ora l'obiettivo è arrivare più in alto possibile nella griglia dei playoff.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 05:01

