Olimpia, domani c'è il ricorso sul caso Nunnally

Fabrizio PonciroliMILANO - In arrivo il verdetto. L'Olimpia, senza rilasciare alcun comunicato ufficiale, ha fatto ricorso contro la sconfitta a tavolino (20-0 a favore di Pistoia) inflittagli per aver schierato lo squalificato Nunnally nella sfida, di lunedì sera, al PalaCarrara. La Fip ha ufficializzato che, domani «esaminerà il reclamo della società A|X Armani Exchange Pall. Olimpia Milano, avverso la decisione del giudice sportivo di omologazione della gara n.1251 col risultato di 20-0 in favore della società Oriora Pistoia Basket 2000».Da notare che nella stessa giornata, la squadra di Pianigiani affronterà, al Forum, il Darussafaka in una gara chiave per conquistare un posto nei playoff di Eurolega. Infine, buone notizie dall'infermeria: Nedovic e Tarczewski sono ormai recuperati e pronti a tornare in campo.