Olimpia-Cremona prova da playoff?

Massimo Sarti

Si chiude questa sera la stagione regolare in campionato per l'Olimpia Milano, che riceverà Cremona al Forum (ore 20.45, diretta RaiSport ed Eurosport Player). Una sfida che sarà ininfluente per la posizione delle Scarpette Rosse nella griglia dei playoff. Infatti Andrea Cinciarini e compagni sono già certi della prima piazza, dopo i due recuperi persi nei giorni scorsi da Brindisi, contro Sassari e Trento.

«Anche se abbiamo già conquistato il primo posto in stagione regolare ci teniamo a mantenere il nostro ritmo e prolungare il trend positivo alimentato in campionato dalla vittoria di Pesaro, conquistata in mezzo alla serie di Eurolega giocata con il Bayern. Affrontiamo una squadra che ci ha messo in grande difficoltà a Cremona, per vincere sarà necessario esprimere un livello di gioco elevato». Questo il commento alla vigilia di coach Ettore Messina.

Cremona dovrà vincere per alimentare le residue speranze di agganciare l'ottavo e ultimo posto utile per i playoff ed affrontare così di nuovo Milano. La serie dei quarti partirà subito con due gare al Forum giovedì 13 e venerdì 14. Calendario senza respiro, con la Gara3 già domenica 16 a Cremona, Trento o Trieste, queste le possibili avversarie dell'Olimpia in base ai risultati odierni. Contro Cremona stasera, al di là del turnover degli stranieri, l'Olimpia sarà priva di Datome (risentimento al quadricipite del ginocchio destro) e Delaney (infiammazione al ginocchio sinistro).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 05:01

