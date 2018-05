«Olimpia, conta solo lo scudetto»

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Nel primo atto della serie dei playoff ai quarti della serie A di basket con Cantù, l'Olimpia ha brillato come poche altre volte in stagione. Una vittoria netta (105-73), frutto di una prestazione di squadra da applausi. Stasera (palla a due ore 20.30, diretta Eurosport 2), andrà in scena gara 2, ancora in un Forum che sarà tinto di rosso. Gudaitis, una delle certezze dell'Olimpia, predica comunque prudenza: «Rispettiamo Cantù, è una squadra che corre, ha talento e ci ha già battuto. Siamo partiti bene ma non significa ancora nulla. In gara 2 si ricomincia».Svolgere il ruolo di centro in casa biancorossa non è semplice, La concorrenza è tanta: «Ci alleniamo duro, ogni allenamento da noi è una guerra soprattutto nel mio ruolo in cui siamo in tanti e tutti molto fisici». Come sempre, tanta la pressione nei confronti dell'EA7, condannata a vincere lo Scudetto: «La pressione viene da noi perché vogliamo vincere e abbiamo grandi aspettative. Quello che vogliamo fare è dare il massimo in ogni partita. Siamo una squadra che ha iniziato con tante novità, abbiamo avuto bisogno di tempo per trovare gli equilibri. Siamo cresciuti molto e ultimamente penso si sia notato». Il lituano, 24 anni, è indubbiamente una delle sorprese più gradite della stagione milanese (10.9 punti e 7,3 rimbalzi di media a partita in regular season): «Sono un giocatore di energia e impegno, cerco di dare tutto me stesso ogni giorno. Tutti dicono che sto facendo bene, ma la verità è che conta solo se vinceremo a fine stagione. Altrimenti non serve a nulla. In ogni caso, ogni volta che giochi bene, devi essere consapevole che puoi sempre fare meglio. Questo è il mio atteggiamento. Sempre».