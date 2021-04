Olimpia con l'Efes si gioca il 4° posto

Fabrizio Ponciroli

Ultimo appuntamento con la regular season di Eurolega per l'Olimpia che oggi, al Forum, ospita l'Efes (palla a due ore 20:45). Entrambe sono già qualificate alle Final Eight. Ci si gioca il miglior piazzamento possibile nella griglia dei play-off. L'Olimpia vincendo sarebbe matematicamente quarta, altrimenti la posizione sarà determinata dagli altri risultati. Milano non sta attraversando un momento di grande forma (confermato dalla sconfitta interna con Varese per 81-83). Inoltre, l'Efes ha vinto 11 delle ultime 12 gare disputate: Affrontiamo una squadra che ha recuperato da tempo l'altissima qualità di gioco esibita l'anno passato quando aveva dominato la stagione. Ovviamente dovremo cercare di limitare il loro pick and roll, ma è un intento facile da dichiarare e molto più difficile da realizzare sul campo, le parole di coach Messina. Da registrare il sicuro forfait di Hines mentre Delaney dovrebbe tornare a disposizione dopo il lungo infortunio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA