Olimpia, con il Maccabi servirà la gara perfetta

Fabrizio Ponciroli

Sfida impegnativa per la squadra di Messina. Stasera, a Tel Aviv (palla a due ore 20,05), va in scena Maccabi-Olimpia, una super classica del basket europeo. Milano ha vinto due delle sue tre Coppa dei Campioni superando, in finale, proprio il Maccabi. I precedenti in casa del club israeliano sono poco incoraggianti: 14-3.

Secondo coach Messina, servirà la gara perfetta: «Giochiamo contro una grande squadra che per tradizione, capacità dei suoi giocatori e mentalità del suo allenatore, è da considerare come una delle candidate a raggiungere le Final Four. Il Maccabi ha tante risorse per cui è difficile pensare a un'area da controllare per vincere la partita. Potremmo farlo solo giocando di squadra sia in attacco che in difesa», le parole del coach. Ancora da capire se Datome, reduce da un problema fisico, sarà della partita (al momento è ancora in forte dubbio).

Sicuramente non ci sarà Moretti, impegnato con la Nazionale. Al momento il record in Eurolega dei biancorossi è di quattro vittorie e tre sconfitte. Vincere sul campo del Maccabi Tel Aviv sarebbe molto importante per le ambizioni in Eurolega del club milanese.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA