Olimpia, colpo grosso a Mosca: battuto il Cska

Fabrizio Ponciroli

Colpaccio Olimpia a Mosca. I biancorossi mandano al tappeto i padroni di casa del Cska (84-76 il finale) e li superano in classifica, conquistando così la seconda posizione in Eurolega (19-10). Super prestazione collettiva della squadra di coach Messina che ringrazia un Punter offensivamente strepitoso (32 punti, career high). Ottimo l'apporto anche di LeDay e Shields (26 punti in due). L'ex James ne combina di tutti i colori (21 punti, 6/16 dal campo) ma, alla fine, deve alzare bandiera bianca. Milano ritrova LeDay, out dalla finale di Coppa Italia.

Primo quarto leggendario dell'AX: 30 punti a referto, solo 10 subiti. Il Cska, con orgoglio reagisce ma Punter mantiene gli ospiti sempre avanti con canestri pesantissimi (47-34 all'intervallo). Nella ripresa, James decide di sfidare l'intera Olimpia da solo. Milano ringrazia e mantiene un vantaggio significativo.

Nell'ultimo periodo, ennesimo tentativo di rimonta del Cska che arriva sino al -6. Niente da fare, l'AX non è in vena di regali. Vittoria di grande prestigio per un'Olimpia sempre più lanciata in Eurolega e ora in gioco anche per il primo posto in classifica (ora nelle mani del Barcellona). Neppure il tempo di godersi l'impresa moscovita che domenica si torna in campo. Trasferta a Brescia per la super Olimpia di coach Messina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 05:01

