Olimpia choc anche Messina spalle al muro

Fabrizio Ponciroli

MILANO - I numeri condannano l'Olimpia targata Ettore Messina. A oggi, sono 22 le sconfitte patite dai biancorossi. Oltre al k.o. in Coppa Italia con Venezia, pesano i 14 stop in Eurolega e i sette capitomboli in campionato. Al suo primo anno a Milano, Messina è a rischio fallimento. La corsa alle Final Eight di Eurolega si sono complicate enormemente, complice le sei sconfitte patite nelle ultime sette gare.

I biancorossi sono 11esimi e venerdì, Coronavirus permettendo, saranno di scena sul difficile campo dello Zalgiris Kaunas. L'AX ha problemi anche in campionato. Il quarto posto non è rassicurante in vista playoff. A onor del vero, altri grandi coach non si sono imposti in biancorosso. Scariolo, vincente con la Spagna e in Nba, non ha vinto nulla in due stagioni a Milano (2011-13). Non ha brillato neppure Pianigiani che, nel biennio 2017-19, ha vinto comunque uno scudetto e una Supercoppa italiana. Il migliore, nell'ultimo decennio, risponde al nome di Repesa. In due anni (2015-17) ha vinto uno scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

