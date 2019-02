Olimpia choc: 0-20 a tavolino

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Un bel pasticcio. Il giudice sportivo del basket ha decretato il successo a tavolino (20-0) di Pistoia ai danni di Milano. Vanificata quindi la vittoria, sul campo, dell'Olimpia nel Monday night della 18esima giornata di campionato (91-81 il finale a favore della squadra di Pianigiani).Il motivo? Nunnally, in campo contro i toscani per 24', non poteva essere schierato dai biancorossi, causa una squalifica comminata al neo acquisto milanese quando militava ad Avellino e mai scontata dall'ex Fenerbahce. Il fatto risale al 30 novembre 2016, giorno in cui il Tribunale Federale squalificava l'ormai ex giocatore dei Lupi per dei tweet polemici nei confronti degli arbitri di gara 2 dei playoff contro Reggio Emilia (disputati sei mesi prima, a maggio).A distanza di oltre due anni, complice l'istanza presentata da Pistoia, ecco rispuntare la squalifica a Nunnally e la conseguenza sconfitta a tavolino per Milano. La società milanese pare intenzionata a presentare ricorso. Ironia e sarcasmo nel tweet di James sulla vicenda: «Sarei potuto restare a Milano a godermi la vita». Persi i due punti conquistati al PalaCarrara, Milano scende a quota 30 punti in classifica, a +4 da Venezia.