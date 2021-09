Olimpia, che fatica: Brindisi ko al fotofinish Stasera in palio la Supercoppa con la Virtus

Fabrizio Ponciroli

Al termine di una gara dal doppio volto, l'Olimpia si'impone, con grande fatica, sull'Happy Casa Brindisi (72-67 il finale), conquistando così il pass per la finalissima di Supercoppa. Dopo un primo tempo praticamente perfetto, Milano va in crisi nel terzo periodo, subendo un parziale pesantissimo (19-0) che rimette tutto in discussione.

Il successo arriva solo al fotofinish, in virtù di qualche giocata difensiva di altissima qualità tecnica (Melli protagonista) e un paio di errori al tiro dei brindisini. Cinque giocatori biancorossi in doppia cifra di punti. Bene Mitoglou, autore di 13 punti. Fondamentale l'asse Melli-Hines per aggiudicarsi il match e non finire anzitempo l'avventura a Casalecchio di Reno, sede della Supercoppa edizione 2021.

La prima semifinale pare già segnata nei primi minuti di gioco con Brindisi obbligata ai miracoli per trovare la via de canestro (11-2 AX). Milano è fluida e segna con grande facilità. All'intervallo, solo 27 punti a segno per la squadra di Vitucci, a conferma della solida difesa biancorossa e un confortante +14 per i ragazzi di Messina.

Nella ripresa, i brindisini provano a ricucire lo strappo. Brindisi si scuote con un Josh Perkins spettacolare. Milano va incredibilmente in tilt. Brindisi segna anche ad occhi chiusi. Milano va sotto pesantemente, subendo un pazzesco 19 a 0 di parziale (56-49).

Coach Messina è una furia. Tutto da rifare per i biancorossi. Nell'ultimo periodo, Milano ritrova le sue certezze. I due Perkins di Brindisi continuano a far male all'AX ma, con un paio di grandi giocate difensive, l'Olimpia si porta a casa una sofferta vittoria. «Abbiamo giocato due quarti molto bene, poi un grande quarto periodo, perché ci eravamo disuniti. Non facevamo canestro da fuori e non abbiamo avuto fluidità, però siamo stati capaci di ricollegarci e stringere in difesa. Sono contento dell'esperienza che abbiamo fatto, le squadre buone sono quelle che vincono anche le partite complicate. La finale? Sarà estremamente difficile», il commento di coach Messina nel post partita.

Oggi (alle 21) l'Olimpia andrà a caccia della quinta Supercoppa della propria storia. Avversaria quella Virtus Bologna che ha spolverato Milano nella finale scudetto stravinta (4-0) nella passata stagione. Bologna che ha pure sofferto nella semifinale sofferta e vinta 72-71 con la Reyer Venezia.

