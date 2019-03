Olimpia, cercasi miracolo a Mosca contro il Cska

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Trasferta in Eurolega complicatissima per l'Olimpia. Oggi (palla a due alle 18, diretta Eurosport Player), i biancorossi sono di scena sul campo del Cska Mosca, la squadra più in forma dell'intera Eurolega, reduce da sei vittorie consecutive. «Sulla carta è una partita proibitiva, lo dicono i numeri, ma noi non dobbiamo pensarci o fare calcoli. Dobbiamo pensare a noi stessi e a fare la nostra partita, sapendo che pallone dopo pallone ci giocheremo fino in fondo tutte le nostre chance», spiega coach Pianigiani.

Nessun problema in casa milanese, con tutti i giocatori a disposizione, mentre, tra le fila del Cska, è in forte dubbio l'ex Olimpia Hackett. Un dato statistico: con Itoudis in panchina, i russi, in casa, hanno vinto 66 partite, perdendo solo in cinque occasioni. Milano è chiamata ad un vero e proprio miracolo.

