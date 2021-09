Olimpia, caccia alla Supercoppa domani i quarti con Treviso

Fabrizio Ponciroli

Finalmente si fa sul serio. Da domani a martedì 21 settembre, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno va in scena la Final Eight di Supercoppa edizione 2021. L'Olimpia Milano (detentrice del titolo) è la grande favorita per la vittoria finale insieme alla Virtus Bologna padrona di casa. Tanta la curiosità per vedere all'opera la nuova corazzata biancorossa. Durante l'estate, l'AX si è data un gran daffare sul mercato, cambiando volto.

Diversi i nuovi innesti, da Melli a Daniels, passando per i vari Mitoglou, Ricci, Alviti, Hall e Grant. Un'Olimpia profondamente rinnovata che punta, chiaramente, a vincere più titoli possibili dopo l'amaro epilogo dell'anno scorso, con la finale di Eurolega sfiorata e la rovinosa debacle nella finale scudetto (0-4 contro la Virtus Bologna).

La prima sfida in Supercoppa sarà contro Treviso (domani, palla a due alle 18). Il primo match ufficiale della stagione dopo una serie di test amichevoli che hanno mostrato una squadra con un potenziale enorme.

Daniels, nuova star dei biancorossi, non vede l'ora di scendere in campo: «Sto davvero bene qui a Milano, tutti mi hanno accolto a braccia aperte dalla dirigenza ai miei compagni. Mi sento come in famiglia. Non vedo l'ora di cominciare la stagione. La chiave sarà affrontare una partita alla volta», le sue parole al MediaDay di Euroleague.

L'Olimpia ha già vinto la Supercoppa in quattro occasioni, solo Siena ha più successi (sei). L'obiettivo è quello di alzare il trofeo per la quinta volta, così da prepararsi al meglio per gli altri appuntamenti dell'anno.

Tra campionato, Eurolega e Coppa Italia, Milano sarà sempre in campo. Questo il programma completo dei quarti di finale (domani): Pesaro-Reyer Venezia (ore 12), Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari (ore 15), AX Armani Exchange Milano-Nutribullet Treviso Basket (ore 18) e Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona Tortona (ore 21). Lunedì le semifinali, martedì la finalissima.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA