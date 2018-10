Olimpia, c'è una sfida... Real stasera Eurolega al Forum

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Primo, vero, esame per la nuova Olimpia. I biancorossi, imbattuti dall'inizio della nuova stagione, con cinque vittorie su altrettante gare disputate, ospitano il Real Madrid (palla a due alle 20.45, diretta Eurosport Player), ossia una delle migliori squadre dell'Eurolega. Coach Pianigiani è pronto alla sfida con la corazzata blanca e chiama a raccolta il pubblico del Forum (atteso il tutto esaurito): «È campione d'Europa ed è già pronta a esprimersi ad un livello altissimo potendo contare su un nucleo di giocatori che stanno insieme da anni e da anni con lo stesso allenatore. Siamo all'inizio della stagione ma loro non hanno bisogno di trovare equilibri, li hanno già consolidati da tempo e, quando la partita si decide, loro sanno cosa fare. In questo momento giocano già un basket scintillante come del resto dicono i risultati: hanno vinto la Supercoppa battendo in finale Vitoria dopo una gara bellissima, sono imbattuti in campionato e hanno vinto all'esordio in Eurolega. Ovviamente è una partita della difficoltà massima. Dobbiamo affrontare la gara sereni nella gioia di vivere serate come questa e il nostro pubblico ci aiuterà a fare uno sforzo extra per rimanere aggrappati alla partita il più a lungo possibile per giocare al meglio delle nostre possibilità».Tutti disponibili in casa milanese. L'Olimpia punta a sorprendere il Real Madrid (l'ultima vittoria contro gli spagnoli risale al 2010) per affrontare al meglio la successiva sfida, in programma venerdì sera, sul campo dell'Olympiacos Pireo.riproduzione riservata ®