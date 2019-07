Olimpia, c'è anche Biligha

MILANO - Altro colpo in casa Olimpia: Paul Biligha, contratto triennale. Queste le prime parole dell'ex Reyer Venezia: «Per me arrivare a Milano significa aver raggiunto il top». Un innesto preziosissimo per coach Ettore Messina che ora attende news anche sul versante Sergio Rodriguez.

L'accordo tra l'Olimpia e il Chacho è noto da tempo ma, a oggi, non è stato ufficializzato. Ancora aperta anche la questione legata al futuro di Mike James. Il 2 è attualmente impegnato, negli Stati Uniti, al The Basketball Tournament, torneo con in palio ben due milioni di dollari. Nella sua squadra, curiosamente, c'è anche quell'Aaron White, neo acquisto biancorosso, che potrebbe essere suo compagno nella prossima stagione. Intanto prime conferme sul pre-campionato dell'AX. Il 14 e 15 settembre, l'Olimpia giocherà al torneo City of Cagliari. Una settimana più tardi, ad Atene per il Pavlos Giannakopoulos Tournament.(F.Pon.)

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

