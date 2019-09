Olimpia, buona la prima: vince 75-53 a Treviso

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Buona la prima. Esordio vincente per l'Olimpia che si impone sul campo della neopromossa Treviso (75-53 il finale). Nello starting five biancorosso, ci sono le novità Roll e Mack. Inizio da incubo per la squadra di Messina (12-3 Treviso). Col passare dei minuti, il maggior tasso tecnico dell'AX fa la differenza, grazie ad un super Rodriguez. All'intervallo, comunque, la gara è ancora in equilibrio (+4 Milano), complice qualche errore di troppo da parte dei ragazzi di coach Messina.

Alla ripresa, l'Olimpia cambia ritmo. Difesa impenetrabile e parziale di 19 a 3 che, di fatto, manda al tappeto i padroni di casa.

L'ultimo periodo è una comoda gestione da parte dei milanesi. Da registrare l'eccellente prova del Chacho Rodriguez, autore di 21 punti e uomo faro dell'AX. Ottime prestazioni anche per Moraschini (13 punti) e l'eterno Micov (nove punti). Dopodomani, la prima casalinga dei biancorossi. Di fronte la pericolosa Brescia, reduce dalla vittoria su Reggio Emilia.

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

