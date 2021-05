Olimpia, buona la prima: Trento ko 88-62 in gara 1 dei quarti scudetto

Fabrizio Ponciroli

Buona la prima. L'Olimpia si presenta ai playoff con il vestito da festa, superando Trento in una combattuta gara 1 (88-62) dei quarti scudetto. Come sempre, l'AX si affida alle sue certezze difensive e al talento dei singoli. Decisivo l'apporto di Hines, autore di 12 punti senza un solo errore dal campo (6/6). Bene anche i contributi degli italiani Moraschini, Datome e Biligha, a conferma della qualità anche degli azzurri nel roster biancorosso. Trento senza soluzioni e limitata dalle orride percentuali offensive.

Coach Messina, rispetto alla gara con Cremona, ritrova Hines, Rodriguez, Datome e Delaney. Restano fuori Micov, Tarczewski e Roll. Grande avvio degli ospiti, con Brownie protagonista. Milano reagisce, scossa dalle urla di Messina. Sull'asse Hines-Shields, i padroni di casa mettono la testa avanti nel punteggio. Trento fatica enormemente a trovare tiri facili mentre Milano, in attacco, ha mille soluzioni. In un amen, +14 per le ex scarpette rosse (46-32). All'intervallo, Milano è in totale controllo del match (49-34).

A inizio ripresa, il copione non cambia. Trento continua a sbattere contro il muro biancorosso. Il primo canestro della ripresa di Trento arriva dopo 3'18. Rodriguez firma il +23.

La squadra di Molin segna un tre punti in oltre 5' di gioco. La gara non ha più nulla da raccontare. Nel quarto periodo, l'AX gestisce l'abbondante vantaggio non lasciando mai alla Dolomiti la minima opportunità di provare a rientrare. Messina continua a spingere. L'AX sfiora anche il +30 a dimostrazione del totale dominio sulla partita. Soddisfatto a fine gara Moraschini: «Era importante partire bene. Noi abbiamo iniziato la partita per vincerla. È importante gestire bene le energie, ci sono tante gare ravvicinate. Eurolega? No, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Il nostro obiettivo è provare a portare a casa lo scudetto». Neppure il tempo di raccogliere le idee che è già tempo di gara 2.

Oggi (palla a due ore 19), sempre al Forum, Milano e Trento si ritroveranno una di fronte all'altra.

