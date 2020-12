Olimpia, buona la prima a Istanbul

Massimo Sarti

Grande Olimpia in Turchia. L'Ax Armani Exchange domina all'Ulker Sports Arena di Istanbul contro il Fenerbahçe, sconfitto 71-79 nella quattordicesima giornata di Eurolega. Una prova autorevole da parte della squadra di Ettore Messina, che consolida la propria posizione in zona playoff con un bilancio (una gara in meno) di ot

to vittorie e cinque sconfitte. Milano allontana così lo spettro del doppio stop con Barcellona e Brindisi (domenica, prima battuta d'arresto in campionato) e si avvicina con morale e consapevolezza tecnica alle stelle al secondo impegno ravvicinato in riva al Bosforo, già domani (palla a due alle 18.30) contro l'Anadolu Efes, reduce da una clamorosa ripassata subita a Mosca con la capolista Cska (100-65).

«Abbiamo giocato con disciplina e applicazione. Abbiamo attaccato con pazienza e difeso davvero bene. Nel quarto periodo ci siamo un po' rilassati e questo non dovrebbe accadere. Ma faccio i complimenti ai miei ragazzi». Così un soddisfatto Messina.

Giocare in Turchia senza il bollente contributo dei tifosi locali è un vantaggio. Milano spiega comunque pallacanestro al Fenerbahçe, in difesa e in attacco. Dopo un primo quarto equilibrato, l'Olimpia allunga sino a +12 nel secondo e, sulla sirena del terzo, realizza la tripla del +20 proprio con l'ex di turno Gigi Datome, tornato sul luogo in cui ha vinto tanto per cinque stagioni, con l'apice nell'Eurolega del 2017. Il resto è gestione da parte delle Scarpette Rosse e quando il Fener torna sotto è troppo tardi. Miglior realizzatore per l'Olimpia Zach Leday con 15 punti, 6 su 10 dal campo (ma pressoché perfetto nei momenti che contano) e 7 rimbalzi). Per Datome 10 punti e 3 rimbalzi. Positivo anche il rientro del Chacho Rodriguez.

