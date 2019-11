Olimpia, buona anche la sesta

Fabrizio Ponciroli

ROMA - Milano non si ferma più. La squadra di Messina si sbarazza anche del Baskonia Vitoria (81-74 il finale), conquistando la sesta vittoria consecutiva in Eurolega (6-1 il record dei biancorossi). Grande prova di squadra dell'AX, trascinata dai senatori Rodriguez (13 punti) e Micov (12 punti, tutti nel primo tempo), oltre all'energia di un Della Valle (foto) sempre più integrato nel sistema di Messina (15 punti, miglior marcatore del match).

Importante anche il contributo di Scola, ex della partita (ben sette anni trascorsi al Baskonia). Buon avvio dei biancorossi, con Scola protagonista (7-0). Il Baskonia reagisce con rabbia e, sfruttando una quantità elevata di palloni persi da parte dei milanesi, vola via, arrivando anche a +7. Ci pensa Micov a ricucire lo strappo e permettere alla squadra di casa di andare al riposo avanti nel punteggio (40-34). Alla ripresa, sale in cattedra Gudaitis. L'AX sembra poter scappare via definitivamente ma il Vitoria resta in scia. Un Della Valle concreto, dà il via ad un nuovo allungo dei padroni di casa. L'azzurro viene applaudito, a lungo, dal Forum, a conferma di un ritrovato feeling con i tifosi.

Il Vitoria entra in crisi e fatica, enormemente, in attacco. Milano diverte e si diverte. Numerose le palle perse della squadra di Perasovic. L'Olimpia si stacca e porta a casa un'altra grande vittoria, confermando di essere in grandissima forma, sia fisica che mentale. Milano tornerà in campo lunedì sera. Al Forum sarà di scena Pistoia.

riproduzione riservata ®

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA