Olimpia, bella scampagnata a Reggio Emilia

L'Olimpia sa solo vincere. Dopo aver vinto la Supercoppa senza perdere una sola partita, la squadra di coach Messina ha iniziato al meglio il campionato. All'esordio sul campo di Reggio Emilia, l'Olimpia si è imposta con carattere: 87-71 il finale a favore dei biancorossi.

Senza gli infortunati Micov e Delaney, oltre a Tarczewski (out per turnover), ci pensano Leday (17 punti in meno di 20' di gioco) e Datome (14 punti) a fare la differenza, oltre a una difesa di squadra rimarchevole nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato (+4 per l'Olimpia, i biancorossi mettono le marce alte nel terzo periodo. La difesa, guidata dall'eccellente Hines, funziona e, in attacco, Shields e Leday si fanno sentire.

Parziale di 20 a 13 e gara, di fatto, archiviata. Soddisfatto, a fine partita, Leday, autore di una prova davvero positiva: «Miglioriamo di giorno in giorno cercando la nostra chimica. Pian piano cercheremo di esserci sempre di più. Abbiamo vinto con la difesa, abbiamo fatto quello che il nostro coach di chiedeva. Siamo stati presenti». Unica nota stonata, l'infortunio riportato da Punter (problema alla coscia destra, sarà valutato nei prossimi giorni). Si tratta del terzo stop tra le fila dei giocatori dell'Olimpia.

Non una buona notizia per coach Messina considerato che, venerdì prossimo, Milano inizierà la sua avventura in Eurolega sul difficile campo del Bayern Monaco.

