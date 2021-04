Olimpia: bella in Eurolega, in affanno in A

Fabrizio Ponciroli

Bellissima in Eurolega, in affanno in campionato. È un'Olimpia dal doppio volto. I biancorossi hanno brillato in Europa, come conferma l'accesso ai playoff dopo sette anni di attesa. Dopo 34 gare combattutissime, la squadra di coach Messina ha chiuso la regular season di Eurolega al quarto posto finale (fattore campo a favore nelle Final Eight).

Tra i confini nazionali, invece, il cammino è più accidentato. Milano, compresa la sconfitta di domenica con Brindisi, è inciampata già sei volte.

Curiosamente due di questi ko sono arrivati per mano di Brindisi, l'attuale nuova capolista e, soprattutto, l'unica squadra che può vantare un 2-0 in Italia contro la corazzata biancorossa. Non a caso, con un record di 18-6, l'AX non è più la prima della classe ma, anzi, potrebbe anche rischiare la terza piazza (sabato sera è in programma Olimpia Milano-Virtus Bologna con le V Nere pronte a scavalcarla in classifica). Al di là dei tanti infortuni in casa Olimpia, un altro fattore chiave sono le tantissime partite disputate, ad oggi, dai biancorossi. Nello specifico, la squadra di coach Messina ha disputato 34 gare in Eurolega, 24 in serie A, otto in Supercoppa Italiana e tre in Coppa Italia.

Di fatto, l'AX è già scesa in campo 69 volte. Una cifra mastodontica, anche per una squadra con un roster profondo come l'Olimpia. Le ultime tre sconfitte consecutive in campionato (con Venezia, Varese e Brindisi) sono giunte proprio quando è stata impegnata nel complicato rush finale in Eurolega. Conquistate le Final Eight di Eurolega (dal 20 aprile al 4 maggio, serie al meglio delle cinque partite).

Milano ha ora la possibilità di programmare al meglio i prossimi impegni e recuperare un pizzico di energia per lo sprint finale.

All'orizzonte ci sono ancora tanti incontri ma distribuiti meglio nel tempo e questo dovrebbe giovare alla stakanovista Olimpia.

