Olimpia batticuore Trento 91-90 finisce ko

Fabrizio PonciroliMILANO - Miracolo Olimpia. In una caldissima gara5, Milano piega Trento (91-90 il finale), portandosi nuovamente in vantaggio nella serie scudetto (3-2). Grandissima prestazione del capitano Cinciarini, l'uomo della provvidenza. Da registrare l'apporto di un Kuzminskas finalmente efficace (19 punti). L'EA7 parte benissimo. Con Cinciarini e Micov sugli scudi, i biancorossi scappano via (30-19 al 9'). Dopo un primo quarto in stile NBA, la squadra di Pianigiani si pianta. Trento prende fiducia, piazza un parziale di 9-0 e, con una tripla di Sutton, va al riposo in vantaggio (50-48). Alla ripresa, sono gli ospiti a provare a dare la spallata decisiva alla partita ma Cinciarini si esalta e Milano rimette la testa avanti (71-66 al 30').Verdetto rinviato all'ultimo periodo. Trento ha diversi uomini con problemi di falli. Kuzminskas è un fattore in attacco. La difesa biancorossa sale di colpi. Shields tiene in scia la squadra di Buscaglia. Finale in volata. Milano si affida a Gudaitis che risponde presente. Shields è mostruoso. Con cinque canestri di fila, è lui l'uomo che gela il Forum. Per fortuna Jerrells (liberi) e una stoppata sulla sirena di Goudelock salvano Milano. Domani, a Trento, gara6, quella che potrebbe regalare lo scudetto all'EA7.