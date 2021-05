Olimpia-Barcellona, via alle Final Four in palio c'è la finalissima di domenica

Fabrizio Ponciroli

Ci siamo. Oggi inizia l'attesa Final Four di Eurolega in quel di Colonia. Dopo la prima semifinale tra CSKA Mosca ed Efes, a partire dalle 21:00 (diretta Discovery+ ed Eurosport Player), sarà la volta della super sfida tra Olimpia Milano e Barcellona. A distanza di ben 29 anni, i biancorossi tornano a giocarsi una finale e puntano a non fare da semplici spettatori. È una grande, nuova, esperienza. Mi sto godendo ogni singolo istante di questa Final Four. Indipendentemente dal risultato. Perché personalmente, attribuisco grande valore a quello che abbiamo fatto come gruppo, come squadra, come club, solo per essere qui, le parole di coach Messina, l'uomo che ha reso possibile il grande sogno biancorosso. Nonostante i precedenti stagionali con il Barcellona non sia entusiasmanti (due sconfitte su due gare disputate), Milano punta a fare il colpaccio, forte di un gruppo che ha superato mille avversità per riuscire ad essere tra le migliori quattro d'Europa. Un perfetto mix di giocatori esperti e promettenti stelle. Chiaramente, gente come Hines (nona apparizione alle Final Four), Datome (quinta volta) e il Chacho Rodriguez (settima presenza) è in grado di reggere la pressione e, come spiegato dallo stesso playmaker spagnolo di aiutare i più giovani alla prima esperienza in un contesto simile. L'ultima squadra italiana ad aver conquistato l'Europa è stata la Virtus Bologna, campione nell'edizione 2000/01. Era la squadra di Ginobili e di un giovanissimo allenatore di nome Messina, l'attuale condottiero biancorosso: Per me, la cosa più importante è che il club rimanga competitivo in futuro perché non ha alcun senso giocare i play-off un anno e poi scomparire per 10 anni. Non credo che dobbiamo fare tutto in fretta, perché non ha alcun senso. Vero, ma a questo punto è doveroso provarci.

Venerdì 28 Maggio 2021

