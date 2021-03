Olimpia-Barcellona il meglio al Forum

Fabrizio Ponciroli

Big match d'alta quota in Eurolega. L'Olimpia, seconda in classifica (stesso record dell'Efes), ospita al Forum la capolista Barcellona per il 31esimo turno di regular season. Palla a due alle ore 20,45 (diretta Eurosport) per una sfida che promette scintille. «Giochiamo contro la squadra che finora è stata meritatamente la migliore di tutta l'Eurolega. Attaccare bene la loro pressione a tutto campo e i cambi difensivi sarà il primo obiettivo del nostro attacco. Poi proteggere l'area senza sbilanciarsi troppo sui loro tiratori sarà la chiave della difesa. Siamo contenti di esserci meritati, con il lavoro di questi mesi, la possibilità di giocare una partita di questo livello alla pari, speriamo, di un avversario così forte», le parole di coach Messina.

Niente Delaney (out per infortunio), verso il pieno recupero Datome. In casa blaugrana, Gasol si sta allenando ma non sarà disponibile. Precedenti a favore del Barcellona: 9-6 dal 2000 ma, ad Assago, Milano ha vinto quattro dei sette incontri disputati. Grande attesa per il duello tra i due registi Rodriguez e Calathes, leggende del basket europeo. Milano sogna un'altra vittoria contro una big d'Europa. In caso di vittoria, i biancorossi potrebbero davvero tentare di conquistare il primo posto in Eurolega. I blaugrana hanno due vittorie in più dell'AX. Staremo a vedere.

Venerdì 19 Marzo 2021

