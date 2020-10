Olimpia avanti tutta Roma spazzata via

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia rifila una secca batosta alla Virtus Roma (93-71 il finale). Prova di forza dei biancorossi, con ben cinque giocatori in doppia cifra (miglior marcatore il giovane Moretti con 15 punti). Gara mai in discussione. Pur senza Micov, Punter e Delaney, Milano domina in difesa ed è cinica in attacco. All'intervallo è +23 per un'Olimpia davvero scatenata. Roma non ha mai la forza di provare a reagire. Il divario si fa enorme. Dopo 30', +30 per l'Olimpia. L'ultimo quarto è puro garbage time con Cinciarini protagonista (il capitano va anche in doppia cifra di punti per la gioia dei pochi presenti). Una partita affrontata con serietà. Il contributo dalla panchina ci ha permesso, soprattutto con Moretti, Cinciarini e Biligha, di risparmiare chi si era spremuto di più nella rimonta con il Real Madrid. Abbiamo chiuso una bella settimana ed ora ci prepariamo per le prossime partite, le parole di coach Messina nel post match. L'Olimpia tornerà in campo giovedì prossimo sul campo dello Zenit, sempre che il club russo possa onorare l'impegno visto l'alto numero di positivi al Covid-19 nel roster e le due gare saltate in settimana.

