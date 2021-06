«Olimpia, attenzione al dopo Eurolega e al pericolo chiamato Reyer Venezia»

Domani riprenderanno i playoff scudetto di basket con l'Olimpia Milano impegnata contro la Reyer Venezia in gara3 di semifinale al Taliercio di Mestre, forte del 2-0 conquistato al Forum prima delle Final Four di Eurolega, che hanno visto la squadra di Ettore Messina giungere terza dopo aver perso all'ultimo secondo la semifinale con il Barcellona. Di tutto questo abbiamo parlato con Riccardo Pittis, ex capitano delle Scarpette Rosse, di Treviso (22 titoli vinti con i due club) e della Nazionale, oggi speaker motivazionale e mental coach, «il percorso migliore che ho deciso di intraprendere per capitalizzare e sviluppare l'enorme bagaglio di esperienze maturato in 30 anni di basket. Fare il coach solo in campo? Non avevo gli stimoli giusti».

Venendo all'attualità, deve essere più la soddisfazione per il gran percorso in Eurolega di Milano o più il rammarico per una finale mancata di un soffio?

«Rammarico? Direi giramento di scatole...».

Come si metabolizza un evento del genere?

«È umano, è naturale, è giusto che a botta calda debba prevalere lo sfogo emotivo, la rabbia per una partita così importante persa all'ultimo tiro. A mente fredda però la rabbia deve lasciare spazio ad altre consapevolezze, deve trasformarsi in energia positiva, in voglia di riprovarci il più presto possibile per fare ancora meglio».

In Italia è tutto apparecchiato verso una finale scudetto tra Olimpia e Virtus Bologna?

«Alla fine sarà così, anche se mi vien da dire che di certo si qualificherà Bologna. Milano ha un vantaggio solido, ma la finale dovrà ancora conquistarsela».

Venezia può essere ancora un pericolo per Milano?

«La Reyer è forte e preparata. In più l'Olimpia avrà un contraccolpo mentale da gestire. Dopo Final Four non vinte rientrare dopo così poco tempo con la testa sul campionato non è mai banale. Milano dovrà essere particolarmente concentrata per evitare che quanto accaduto a Colonia diventi un potenziale macigno psicologico. Venezia sarà davvero un bel banco di prova per testare la reazione dell'Olimpia».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA