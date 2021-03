Olimpia, amaro ko a Venezia (69-63) Assenze e stanchezza

Fabrizio Ponciroli

Reduce dal pesante passo falso sul campo del Baskonia (86-69), l'Olimpia lotta ma si arrende anche a Venezia 69-63. Coach Messina, in vista del decisivo doppio impegno settimanale in Eurolega (Stella Rossa e Panathinaikos), lascia a riposo Datome, Hines e Rodriguez (assente Delaney per infortunio). I biancorossi restano a contatto grazie ai punti di Punter (13 punti totali) e Moraschini (otto punti e cinque rimbalzi).

Volata finale nel quarto periodo. I lagunari sono sempre al comando. Milano prova in tutti i modi a mettere la testa avanti ma invano. Un fallo antisportivo fischiato a Punter chiude i conti e regala il successo alla Reyer. I biancorossi pagano la tremenda percentuale da tre: 1/12. «Una partita giocata con grande intensità da ambedue le squadre. Io sono soddisfatto di come abbiamo giocato per larghi tratti in difesa oltre che per il grande impegno dei ragazzi, poi chiaramente non siamo riusciti a fare canestro, come era prevedibile date le assenze dei nostri due playmaker Delaney e Rodriguez e anche quella di Kyle Hines, che è l'altro nostro facilitatore di gioco», le parole di coach Messina nel post match. L'AX perde così la quarta gara in regular season ma resta comunque capolista con quattro punti di vantaggio su Brindisi (che ha giocato una gara in meno). Ora testa alla Stella Rossa. Domani, alle 19, a Belgrado, l'Olimpia gioca una delle gare più delicate della sua stagione.

