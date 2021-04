Olimpia all'esame di greco: obiettivo restare al 4° posto

Massimo Sarti

I playoff di Eurolega sono diventati realtà martedì dopo la netta vittoria (la ventesima, mai così tante nella massima competizione cestistica) di Belgrado con la Stella Rossa. Ma Milano non può e soprattutto non vuole staccare la spina nelle ultime due giornate di stagione regolare. A cominciare dalla trasferta di stasera ad Oaka (ore 20 italiane, diretta su Eurosport Player), contro il Panathinaikos Atene, già eliminato. L'obiettivo per l'Olimpia è mantenere almeno il quarto posto, che darebbe alle Scarpette Rosse il vantaggio del fattore campo nella serie di playoff, preludio alle Final Four di Colonia. Quarta piazza che l'AX avrebbe in tasca in caso di successo in Grecia e di stop, domani, del Fenerbahçe in Turchia con la capolista Barcellona.

«Ci siamo goduti la vittoria di Belgrado, ma sfortunatamente non c'è altro tempo per celebrare perché ci attende subito un'altra partita difficile. Attaccare i loro cambi difensivi e i rimbalzi saranno le chiavi per poter battere il Panathinaikos, assieme al recupero delle energie che dovranno essere del livello adeguato alla difficoltà dell'impegno», ha dichiarato coach Ettore Messina, sempre sul pezzo. L'Olimpia chiuderà la stagione regolare venerdì 9, al Forum contro il lanciatissimo Efes Istanbul, supersfida che potrebbe addirittura valere il terzo posto.

