Olimpia all'esame Baskonia «Serve tanta concentrazione»

Alessio Agnelli

Tre big match in A, due in Champions League: per i campioni d'Italia 20 giorni da togliere il fiato dopo la sosta.

Dalla sfida di sabato 18, all'Olimpico, contro la Lazio di Sarri, in modalità amarcord' per Simone Inzaghi, al derby della Madonnina del 7 novembre contro il Milan di Pioli, per classifica e supremazia cittadina. In meno di tre settimane, l'Inter del piacentino sarà chiamata ad un vero e proprio tour de force con 7 gare in calendario e 5 scontri diretti in agenda, già fondamentali per il prosieguo del cammino di Handanovic e compagni in Italia e oltreconfine.

Il dato statistico finora dice solo 2 punti conquistati, su 9 disponibili, nei primi 3 incroci di campionato (Atalanta, 2-2) e Champions (Real, ko per 0-1, e Shakhtar, 0-0) contro dirette concorrenti. Da sabato prossimo, servirà un cambio di marcia e di risultati anche nei big match, a cominciare dal primo trittico di gare, in rapida successione, contro Lazio, Sheriff Tiraspol e Juventus.

Ad aprire la serie, l'impegno contro i biancocelesti di Sarri, da superare senza trequarti dell'attacco (i sudamericani Lautaro, Correa e Sanchez, come Vecino e Vidal di rientro dalle nazionali solo la sera della vigilia), ma con Edin Dzeko nei ranghi (Bosnia permettendo) e pronto al derby da ex romanista. Da capire, poi, se, nelle due gare successive con moldavi (martedì 19 al Meazza) e bianconeri (domenica 24, sempre a San Siro), Inzaghi potrà affiancargli anche Lautaro Martinez.

È notizia di ieri, infatti, un leggero affaticamento muscolare per il Toro di Bahia Blanca nella rifinitura pre-Paraguay: al suo posto Correa, ma buone chances di recupero per i prossimi impegni dell'Argentina contro Uruguay (lunedì) e Perù (nella notte di giovedì prossimo), con Inzaghi e tutta l'Inter in apprensione. Contro lo Sheriff, capolista nel girone di Champions, i campioni d'Italia si giocheranno, infatti, un'importante fetta di qualificazione agli ottavi. E a 5 stelle anche la sfida di 5 giorni dopo, contro la Juve di Allegri, a chiudere il primo filotto. I nerazzurri potranno rifiatare' la settimana successiva contro Empoli (il 27, al Castellani) e Udinese (il 31, al Meazza). Prima del gran finale di novembre contro Sheriff (il 3, a Tiraspol) e Milan (domenica 7), a tirare le prime somme fuori e dentro i confini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

