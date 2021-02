Olimpia a San Pietroburgo per il 2° posto in solitudine

Fabrizio Ponciroli

Obiettivo secondo posto in solitaria. L'Olimpia gioca oggi a San Pietroburgo, sul campo dello Zenit (ore 18), con l'obiettivo di staccarsi dal Cska Mosca (16-8, secondo con lo stesso record dei biancorossi) e portarsi a una sola vittoria dal Barcellona capolista in Eurolega (18-7 per i blaugrana). Coach Messina non vuole cali di tensione e avvisa la sua squadra dei pericoli del match con i russi: «La partita di San Pietroburgo è molto difficile, affrontiamo una delle squadre meglio organizzate sia in attacco che in difesa dell'intera Eurolega. Xavi Pascual è un amico e anche un eccellente stratega come ha dimostrato anche nella partita di andata in cui abbiamo faticato tantissimo».

Milano dovrà fare i conti con due assenti di grande valore: «Purtroppo le assenze di Zach LeDay e Jeff Brooks continuano ad essere un problema, ma come successo nella partita con il Maccabi cercheremo di ripartire il minutaggio tra altri giocatori in modo da ovviare a questa situazione», conclude l'allenatore biancorosso. Vincere anche il recupero del quinto turno di Eurolega garantirebbe all'Olimpia sempre più possibilità di chiudere la regular season di Eurolega tra le prime quattro d'Europa, con conseguenti vantaggi nelle Final Eight.

