Olimpia a picco, Venezia chiude in testa

Fabrizio PonciroliMILANO - I giochi sono fatti. L'Olimpia sprofonda in laguna. La testa di serie numero uno nei play-off finisce nelle mani di Venezia che, in casa, si impone su Milano per 89-86 (decisivi Watt e Daye). La squadra di Pianigiani chiude, quindi, al secondo posto e, al primo turno della post season, se la vedrà con Cantù, giunta settima al termine della regular season (gara 1 è in programma sabato). Grande intensità in campo. Gli attacchi sono inarrestabili. Watt e Goudelock segnano con regolarità disarmante. Dopo 10', 31-28 Venezia. Nel secondo quarto, pochi canestri ma resta l'equilibrio. Alla ripresa, parziale dei lagunari che salgono a +10. L'Olimpia reagisce e torna a contatto grazie alla difesa e al duo Micov-Goudelock. La Reyer non si disunisce e riscappa nuovamente. Micov tiene l'EA7 in scia. Si decide tutto nell'ultimo periodo. La difesa di Venezia è un fattore, Milano barcolla. Un immenso Goudelock (22 punti finali) tiene in partita i biancorossi. Ci pensano Jenkins e Daye ad affossare i sogni dell'Olimpia. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: Venezia (1)-Cremona (8); Milano (2)-Cantù (7), Brescia (3)-Varese (6); Avellino (4)-Trento (5).