Olimpia a due facce: campionato da incubo

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Se l'avvio in Eurolega è stato in linea con le aspettative (due successi, una sconfitta), non si può dire altrettanto per quanto concerne la serie A di basket. L'Olimpia ha incassato tre sconfitte nelle prime cinque partite di regular season, perdendo con Brescia e Brindisi in casa e in quel di Cremona.

Un cammino accidentato per una Milano costruita per dominare. Lo scorso anno, la prima sconfitta era giunta alla 13esima giornata (contro Avellino) mentre, fino ai primi di febbraio, le sconfitte in regular season erano solo due. I conti non tornano anche a livello di sconfitte annuali.

Basti pensare che, al termine della regular season 2014-15, i biancorossi avevano solo quattro ko totali. Male anche le statistiche di squadra. Milano ha il settimo attacco della A (79 punti) e, clamorosamente, è 13esima per quanto concerne la percentuale dal tiro da 3. L'Olimpia spara a salve dalla lunga distanza: 33% di squadra (Brindisi, prima in graduatoria, tira con il 43,2 dall'arco). Neppure la difesa è impenetrabile. L'AX è solo la terza difesa del torneo (74,6 punti concessi a partita). Decisamente strano, se si considera che coach Messina è noto per la sua grande abilità nel dare una forte solidità difensiva alle proprie squadre.

Cosa non funziona? Tanti, troppi i blackout. Milano incassa preoccupanti parziali e, in attacco, non ha prime punte in grado di cambiare marcia, come facevano, nelle scorse stagioni, Goudelock e James. Coach Messina sta puntando tutto sul concetto di squadra. Vuole che tutti siano coinvolti, nessuna prima donna.

Al termine della sfida persa a Cremona, Messina si è limitato a poche parole, ufficialmente con la scusa del pullman in partenza. Segno che non è soddisfatto di come sta giocando la sua squadra in campionato. Per fortuna, siamo solo all'inizio e c'è tempo per rimediare. Tuttavia, se la regular season dovesse finire oggi, l'Olimpia sarebbe fuori dai playoff. Incredibile ma vero.

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

