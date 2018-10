Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaVindice ha una buona ragione per volersi vendicare del Duca, che ha ucciso la sua amante. Il castigo sarà tremendo e verrà portato a compimento dentro un intrigo pulp di violenza, lussuria e ambizione sullo sfondo di una corte italiana viziosa e rancorosa. Per la sua prima regia in lingua italiana, da domani al Teatro Strehler, l'inglese Declan Donnellan, Leone d'Oro acclamato e premiato in mezzo mondo, ha scelto La tragedia del vendicatore di Thomas Middleton, contemporaneo di Shakespeare. Testo misterioso e feroce, «ci parla di una società corrotta ossessionata dal potere, dal sesso, dal denaro, dalla celebrità spiega Donnellan ma sarebbe troppo semplice fare riferimenti espliciti all'oggi. Il teatro non deve spiegare, tanto meno dimostrare una tesi. Quando dico che un'opera è politica, mi riferisco alla sua dinamica interna, sottesa, a come interroga lo spettatore, mettendolo a disagio».Di questa Revenge's Tragedy che non disdegna il burlesco, a Donnellan interessa la parte scura, quella che muove i meccanismi dell'immaginazione. «Per orchestrare la sua vendetta, Vindice è costretto a indossare delle maschere, a cambiare identità. Pensiamo sia terribile, ma è quello che facciamo tutti. Nessuno è autentico».Scene e costumi firmati da Nick Omerod che li sospende in una dimensione senza tempo, traduzione di Stefano Massini, cast all'altezza dell'impresa, Fausto Cabra e Ivan Alovisio (nella foto), con Massimiliano Speziani e Pia Lanciotti. «Sono abituato a lavorare con attori di lingue diverse, ho sviluppato una sensibilità che mi permette di capire come viene interpretato un testo, se le consonanti sconfinano nelle vocali, se il ritmo funziona o meno. Questioni tecniche, la vera sfida sono le parole, che sono lo strumento attraverso cui ci autoinganniamo. L'arte comincia dove finiscono le parole».riproduzione riservata ®