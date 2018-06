Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaUn uomo si fotografa per sentirsi meno solo. Apre uno studio e si sdoppia, anzi si moltiplica nei diversi clienti che richiedono i suoi servizi. Detta così, potrebbe anche sembrare semplice, ma trattandosi di Antonio Rezza, geniale sabotatore del canone lineare della narrazione e dei codici teatrali, quel che accade in scena è il trionfo di un assurdo squadernato con micidiale precisione. Prima di partire per la Biennale di Venezia, dove riceveranno il Leone d'oro alla carriera, Antonio Rezza e Flavia Mastrella (artista che crea habitat scenografici concepiti come sculture) passano da Milano per riproporre Fotofinish.Da oggi fino a venerdì al Teatro dell'Elfo torna così lo spettacolo cult del loro repertorio di insubordinati che si fanno beffe del potere, dei luoghi comuni, della morale di facciata. Risate garantite e diaboliche. Con loro gli spettatori non hanno un attimo di tregua.riproduzione riservata ®