Olga BattagliaTutto comincia con Atreo, padre di Agamennone. Per punire la tracotanza del fratello Tieste, gli serve in pasto i figli attirando sulla sua stirpe una maledizione destinata a tramandarsi, declinando tutte le umane perversioni. Fanciulle innocenti offerte in sacrificio, mogli adultere che uccidono mariti, figli che si vendicano ammazzando le madri, incesti, lotte dinastiche, fughe e ritorni clandestini.Incandescente e sanguinaria, la saga degli Atridi è diventata uno smisurato progetto teatrale curato da Antonio Latella, da domani al Teatro Studio Melato, che ne ha fatto un potente affresco in otto capitoli (nella foto Emanuele Turetta e Ilaria Matilde Vigna), autonomi e concatenati, fruibili autonomamente o (molto meglio) uno dopo l'altro.Nato come progetto per la scuola di alta formazione di Ert-Emilia Romagna, Santa Estasi è diventato uno degli eventi teatrali più importanti delle ultime stagioni, con trionfo ad Avignone. Sedici i giovani attori coinvolti insieme a sette drammaturghi freschi di diploma alla Paolo Grassi per un confronto appassionato con un archetipo.Fino al 27 maggio. Teatro Studio Melato, via Rivoli, 2. Orari diversi - 33-26 euro.