Olga Battaglia

Teatro d'avanguardia e di intrattenimento oggi sui paLchi milanesi.

In Triennale ecco il teatro della realtà secondo i Rimini Protokoll, collettivo berlinese di culto sulla scena contemporanea europea, da stasera in prima nazionale nell'ambito del festival Fog con Uncanney Valley, spiazzante riflessione intorno all'intelligenza artificiale. In scena, infatti, c'è un robot umanoide molto, ma molto somigliante allo scrittore Thomas Melle, che ha autorizzato la creazione di un suo doppio in versione animatronic. Il risultato è un'ipotesi futuribile in cui originale umano e copia artificiale si confrontano e si interrogano (orari diversi, fino a domenica). Al Teatro Manzoni ci sono solo attori in carne e ossa nel lavoro scritto e diretto da Carlo Buccirosso, che si muove anche tra televisione e cinema. Interpreta il commissario Armando Piscitelli che in Colpo di scena indaga sugli abusi contro le donne ma ci mette anche momenti di comicità (ore 20.45 fino al 26 maggio).

