Olga BattagliaTeatro, arte, cultura, socialità, inclusione nelle notti estive all'ex Paolo Pini per il festival Da vicino nessuno è normale, giunto alla sua ventiduesima edizione.Per chi conosce lo straordinario lavoro che la cooperativa Olinda sta facendo in quello che un tempo era un manicomio, una bella conferma. Per chi non ci è mai stato, l'occasione di scoprire un luogo speciale. Si comincia oggi con la prima nazionale di Otello Circus, nuovo lavoro di Antonio Viganò con la compagnia La Ribalta che rilegge Shakespeare nella forma di una travolgente partitura per una trentina di attori e musicisti disabili (fino al 10).Dall'Angelo Maj di Roma arriva Caffetteria Blu, variazioni intorno a Caryl Churchill con la regia di Giorgina Pi (12 e 13 giugno), mentre Claudia Castellucci e Chiara Guidi continuano la loro ricerca vocale e sonora con Il regno profondo (19 e 20). E se un navigato maestro del teatro di ricerca come Alfonso Santagata propone I malvagi, immersione in Dostoevskij (21 e 22), il drammaturgo Renato Gabrielli sfodera tutto il suo sarcasmo per Spin, satira sull'ossessione contemporanea per lo storytelling (23). Spazio alla danza con Gli Orbi di Abbondanza/Bertoni (26 e 27), Soggetto Senza Titolo della giovane, talentuosa Olimpia Fortuni (6 luglio), Bad Lambs di Balletto Civile (10 luglio).Da segnalare anche le quattro domeniche in compagnia di Paolo Nori che si avventura nella grande letteratura russa (dal 24 giugno) e i due appuntamenti dedicati a Franco Basaglia nei 40 anni dalla legge 180: l'incontro con la sua storica collaboratrice Giovanna Del Giudice. Finale con il botto, il 21 luglio: da mezzogiorno a mezzanotte tutti all'ex Pini per il Rave Foster Wallace, dodici ore di letture e sorprese a cura di Fanny&Alexander e Stefano Bartezzaghi che rendono omaggio a Infinte Jest nel decimo anniversario della scomparsa del suo autore.riproduzione riservata ®