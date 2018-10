Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaStorie e canzoni di un popolo in esilio.A venticinque anni da Oylem Goylem, Moni Ovadia torna al personaggio del vecchio ebreo errante Simkha Rabinovich e ne fa il protagonista di un nuovo, smagliante capitolo di teatro yiddish, Dio ride (al Piccolo Teatro Grassi da oggi). Come sempre accompagnato dalla Stage Orchestra, che garantisce la giusta temperatura ai ritmi klezmer, Ovadia parte per un nuovo viaggio sospeso tra spiritualità e sublime ironia. Nel suo racconto, si intrecciano personaggi e battute folgoranti, rapsodiche riflessioni filosofiche ed esercizi di libero pensiero. Una tradizione che è sinonimo di humor, grazia, sapienza, aggiornata alla complessità di un presente dove tutti siamo in cerca di risposte. «È la cultura dell'esilio, che in sé porta il senso di perdita irrimediabile che è di tutto l'Occidente, e insieme rappresenta una benefica rinascita: si può tornare a ridere. È la glorificazione della fragilità umana». Parola di Moni.riproduzione riservata ®