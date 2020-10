Olga Battaglia

Stand up applicata al teatro shakespeariano, alla commedia dell'arte, alla ruspante tradizione dei guitti.

Dopo il debutto estivo, Paolo Rossi torna al Piccolo con Pane o Libertà, sottotitolo: Su la testa, ovvero la trasmissione comica più rock della storia della televisione italiana, quando Paolino destabilizzava il pubblico del piccolo schermo a colpi di provocazioni, satira e risate. Lo spettacolo, nato durante il lockdown, è un montaggio di storie in acrobatico equilibrio tra questo presente fuori asse e un passato che può venirci in aiuto con le parole e le canzoni di Jannacci, Gaber, De André, Dario Fo.

«Un teatro d'emergenza», lo definisce Paolo Rossi, in scena con la band degli Anciens Prodiges, pronto a dar fuoco alla miccia di un'affabulazione antagonista e imprevedibile. «Vorrei fare qualcosa che dia al mio essere comico, una via di fuga verso il teatro sociale, nella poesia del buffo e della magia» afferma Rossi. «In questi tempi di emergenza che non permettono di immaginare il futuro che ci spetta, userò i teatri per promuovere me e i miei musici/commedianti come contastorie disponibili ad accompagnare matrimoni, battesimi, funerali, marce e sommosse, riunioni di condominio ad alta tensione, serenate di insulti o d'amore. E, con il loro aiuto, reciterò non al pubblico ma col pubblico, perché qui s'improvvisa, mica si replica. E la quarta parete l'abbattiamo e la tiriamo giù, almeno lei da adesso in poi - riposi in pace».

Teatro Strehler, largo Greppi, da oggi (19.30) al 25 ottobre. Orari diversi. Biglietti 33/26 euro.

