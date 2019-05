Olga Battaglia

Stagione intensa per Mario Martone. Alla Scala è da poco andata in scena la sua regia di Chovanscina di Musorgskij, al cinema ha stregato con Capri Revolution, mentre a teatro ha sfidato il tempo recuperando dal passato uno spettacolo che ha fatto epoca, Tango glaciale. Correva l'anno 1982 e un giovanissimo Martone, alla guida della compagnia Falso Movimento, faceva irruzione sulla scena con tutta l'energia ribelle e la forza visionaria di un artista controcorrente, insubordinato, iconoclasta, audacemente sperimentatore. All'epoca in scena c'erano Andrea Renzi, Tomas Arana e Licia Maglietta. Oggi, nel riallestimento da stasera al Parenti a cura di Raffaele Di Florio e Anna Redi con il titolo Tango glaciale reloaded, ci sono tre giovani danzatori, Jozef Gjura, Giulia Odetto e Filippo Porro. Sono passati 37 anni, ma l'efficacia di quella macchina scenica tra grafica, video, musica, danza, architetture spaziali e luce resta intatta e supera la prova del tempo riproponendo il suo formidabile viaggio domestico in dodici ambienti dentro un flusso capace di rendere visibile il passaggio dall'ordinario al fantastico.

