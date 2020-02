Olga Battaglia

Sik Sik è un illusionista maldestro e squattrinato, che tira a campare esibendosi qua e là in teatri di infimo ordine con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla. La sera in cui Nicola non si presenta, Sik è costretto a sostituirlo con Raffaele, un poveraccio raccattato per caso. Inutile dirlo, lo spettacolo sarà un disastro. Anche perché a un certo punto ricompare pure Nicola, che pretende il suo posto in scena. Sik sik L'artefice magico, atto unico di Eduardo De Filippo, piccolo capolavoro di comicità, arguzia teatrale e malinconia sottile, torna in scena con il migliore dei suoi interpreti possibili, Carlo Cecchi, che lo presenta da oggi al Teatro Franco Parenti. La pièce (Sik sik in napoletano significa secco secco) fu anche lo spettacolo di addio dalle scene di Eduardo che lo interpretò per l'ultima volta a Napoli nel 1979 e poi al Manzoni a Milano nel 1980. «Come in un film di Chaplin Sik sik è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. L'uso che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l'italiano trova qui l'equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro», spiega Cecchi. «Con De Filippo, attraverso le disavventure di un disgraziato prestigiatore, è messa in scena nel suo accadere, quell'invenzione che, grazie al genio dell'autore, fece nascere dalla tradizione del teatro napoletano la maschera-personaggio di Eduardo e quindi tutto il suo teatro successivo», aggiunge.

Sik sik è presentato in un prezioso dittico eduardiano montandolo in un unico spettacolo con Dolore sotto chiave. Atmosfera completamente diversa, in questo testo breve, scritto come radiodramma nel 1958 e poi portato in teatro, che corteggia la morte, anzi la paura che ne abbiamo, immaginando il confronto definitivo tra un fratello e una sorella. La moglie di lui è morta, lei glielo ha tenuto nascosto.

In scena con Cecchi, interprete magnifico, ci sono Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trotta.

