Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaSi salvi chi può, le dipendenze ci stanno divorando. Anzi proprio intossicando. Siamo schiavi degli smartphone e dei social, dei like e delle notifiche di whatsapp, dei soldi e degli status symbol, del fitness e del food, del divertimento obbligatorio da certificare con i selfie.Per non parlare del sesso, vera e propria ossessione collettiva che genera un legittimo sospetto: se tutti ne parlano, come trovano il tempo anche per farlo? Germano Lanzoni, noto per essere il volto del milanese imbruttito ma anche della crew del Terzo Segreto di Satira, torna al primo amore e dal web si sposta al palcoscenico per Ci aggiorniamo! Dipendenze croniche di massa (stasera e domani alla Sala Fontana). Guidato dalla regia dell'amico e collega Walter Leonardi, con cui ha spesso condiviso serate e spettacoli tra locali e scena off, e dall'accompagnamento musicale del chitarrista Orazio Attanasio, Lanzoni si trasforma in un Virgilio metropolitano pronto a condurre il pubblico tra nevrosi, tic, ossessioni, paradossi e quotidiane follie di una città trascinata nel gorgo infernale dell'ansia da prestazione.Una quasi indagine socioantropologica ma ad alto tasso di comicità.Il 31 gennaio e 1° febbraio. Sala Fontana. Via Boltraffio 21. Ore 20.30. Biglietti 25/20 euro.