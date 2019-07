Olga Battaglia

Si ritiene che su sia meglio di giù. Del resto l'inferno è in basso e il paradiso è in alto. Insomma, muoversi sotto sembra meno edificante che muoversi sopra. Non sempre, però. A volte la prospettiva dal basso può sorprenderci rivelando punti di vista inaspettati. E un mezzo di trasporto che siamo abituati a considerare solo per la sua utilità può trasformarsi nell'imprevista location di una performance itinerante. È quello che succede in Underground creazione site specif del duo Cuocolo/Bosetti per la metropolitana milanese, in programma da domenica al 17 luglio nell'ambito del festival Da vicino nessuno è normale.

Mescolati al flusso dei passeggeri, gli spettatori, muniti di cuffie, partono come esploratori alla scoperta di una Milano capovolta, che corre sotto la superficie, si muove solo alla luce artificiale, si addentra nelle viscere sotterranee disegnando un percorso che è insieme riflesso e possibilità alternativa al mondo esterno. Cambiano la percezione degli altri, la qualità dello sguardo, la disponibilità a sentirsi parte di un tutto casuale in cui l'individuo diventa massa e viceversa.

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

