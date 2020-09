Olga Battaglia

Si riparte da dove ci si era interrotti, ovvero da Diplomazia, cancellato dal lockdown alla vigilia del debutto e ora riposizionato in ottobre (dal 16). Testo del francese Ciril Gely, regia di Francesco Frongia ed Elio De Capitani, anche in scena nel ruolo del generale tedesco Dietrich von Cholitz insieme a Ferdinando Bruni, che invece è il console svedese Raoul Nordling (nella foto, a sinistra), nella notte dell'agosto 1944 in cui c'è da salvare Parigi dalla devastazione nazista.

Si intitola Con le vostre mani, la stagione 2020/21 del Teatro dell'Elfo Puccini che fa i conti con le norme anti-Covid ma continua a credere in un teatro di nuovo possibile. Altra produzione di punta, Il seme della violenza dell'americano Moises Kaufman, regia di Francesco Frongia: otto interpreti si moltiplicano per 60 personaggi che riscostruiscono l'assassinio del ventunenne Matthew Shepard, ammazzato dall'odio omofobo nel 1998, a Laramie, Wyoming. Occhi puntati anche su Moby Dick alla prova, ovvero Melville riscritto da Orson Welles, con Elio De Capitani nei panni di Achab. E se Miracoli metropolitani, il nuovo spettacolo di Carrozzeria Orfeo, è l'altra produzione importante, tra riprese e ospitalità si segnalano Cesar Brie, Arturo Cirillo, Rosario Lisma, Eco di fondo e il ritorno del Vizio dell'arte di Alan Bennett.

